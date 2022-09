Sterke daling leegstand Bredase winkelpanden

BREDA - De leegstand van retailpanden in Brabant is in 2021 sterk gedaald. Ook in Breda is momenteel weinig leegstand van retailpanden.

De leegstand van retailpanden in Brabant is in 2021 sterk gedaald. Het leegstandpercentage komt neer op 7,5 procent. Een jaar eerder was dit 8,7 procent. De afname van de leegstand komt vooral doordat veel retailpanden een andere functie hebben gekregen. Deze panden worden bijvoorbeeld woningen, kantoren of worden gesloopt.

Kijkende naar Breda is het aantal leegstaande retailpanden afgenomen van 216 naar 166. Daarmee heeft Breda momenteel een leegstand van 6 procent aan retailpanden. Dat alles blijkt uit de Brabantse Retailmonitor 2022 van de provincie.

‘’De monitor geeft inzichten in de trends en cijfers van de Brabantse retail’’, zegt gedeputeerde Erik Ronnes van Wonen en Ruimte. ‘’Dat inzicht hebben we als regionale en lokale overheden nodig om gezamenlijk beleid af te stemmen. De daling van de leegstand is goed nieuws, maar dat gaat niet vanzelf. We halen flink wat oppervlakte uit de markt en maken daar bijvoorbeeld woningen van. Maar de opgave om stads- en dorpscentra levendig en aantrekkelijk te houden is onverminderd groot.”

Trends



“Wij zien twee trends in de Brabantse binnensteden”, zegt Onno Tacoma, voorzitter van de Provinciale Adviescommissie Retail en Transformatie. “Ten eerste zien we steeds meer online bestedingen en (flits)bezorging. Daardoor worden winkels steeds vaker distributiepunten in plaats van fysieke verkooppunten.

Als tweede trend noemt Tacoma het ontstaan van hybride winkelconcepten, zoals een bierbrouwerij met een horecapunt waar mensen ook hun pakketjes kunnen ophalen.