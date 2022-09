Breda stuurt brandbrief naar NS: ‘Schrap Intercity Direct tussen Breda en Rotterdam niet!’

BREDA - Als het aan de NS ligt rijden er binnenkort geen Intercity Direct treinen meer over het HSL traject tussen Breda en Rotterdam. De vervoerder heeft, vanwege personeelstekort, flink geschrapt in de dienstregeling, waardoor de Intercity Direct treinen naar Breda komen te vervallen. De gemeente heeft geshockt gereageerd op dit nieuws en stuurt een brandbrief naar de NS.

“Met verontrusting hebben wij kennisgenomen van de aangepaste dienstregeling van NS”, aldus het Bredase college. “Het voornemen de binnenlandse Intercity Direct-treinen over de HSL tijdelijk niet meer door te laten rijden naar Breda, heeft ons overvallen en baart ons ernstige zorgen. Deze rechtstreekse treinverbinding met de noordelijke Randstad, inclusief Schiphol, is voor Breda een belangrijke bereikbaarheidsvoorwaarde.”

Het college begrijpt dat NS, door het grote personeelstekort, heeft moeten schrappen in de dienstregeling. “Maar het tijdelijk geheel schrappen van de Intercity Direct-treindiensten over de HSL tussen Rotterdam en Breda vinden wij echter buitenproportioneel.” Het voornemen van NS om de Intercity Direct te schrappen heeft volgens het college grote impact op de ontwikkeling van Breda als internationaal knooppunt en de in gang gezette transformatie van de spoorzone tot het nieuwe stadsdeel CrossMark Breda. “Met deze treindienst kreeg Breda de rechtstreekse verbinding met de nationale luchthaven Schiphol en Amsterdam”, aldus het college. “De Intercity Direct en de IC Brussel vormen de twee belangrijke pijlers onder de toekenning van de status van Nieuw Sleutelproject (NSP) aan het station in Breda.

Het Bredase college roept de NS dan ook op om terug te komen op hun voornemen om de IC dienst te schrappen. “Wij dringen er op aan om terug te komen op het voornemen om de Intercity Direct-treindiensten tussen Breda en Rotterdam te schrappen. Daarnaast zijn wij graag bereid om de gevolgen in een gesprek nader toe te lichten.”