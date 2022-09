Cardiologen Amphia ontvingen meer dan miljoen euro achter rug van ziekenhuis om

BREDA - Cardiologen aan het Amphia hebben in totaal 1,8 miljoen euro gekregen, achter de rug van het ziekenhuis om. Dat blijkt uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur. Voor die betalingen moeten ze vooraf toestemming vragen aan hun ziekenhuisbestuur, om belangenverstrengeling te voorkomen. Maar dat gebeurt in veel gevallen niet.

De onderzoeksredactie van NOS en Nieuwsuur analyseerden honderden betalingen uit de medische industrie aan specialisten door verschillende databases met elkaar te combineren. Daaruit bleek dat cardiologen in niet-academische ziekenhuizen in vergelijking met andere specialisten en ziekenhuizen veel geld krijgen gestort op hun bv’s en stichtingen.

Het is niet ongebruikelijk dat medische bedrijven regelmatig specialisten sponsoren om bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoeken uit te voeren. Maar hiervoor gelden strenge voorwaarden.

Geen toestemming

Tijdens een rondgang langs negen ziekenhuizen waar cardiologen relatief veel geld binnenhalen, wijst uit dat ten minste zeven ziekenhuisbesturen niet voor alle betalingen vooraf toestemming gaven. Zo ook bij het Amphia. Daar wist het bestuur niet eens dat hun cardiologen bv’s of stichtingen hadden. In een grafiek van NOS en Nieuwsuur is te zien dat de cardiologen van het Amphia in totaal zo’n 1,8 miljoen euro ontvingen, zonder weet van het ziekenhuis.

De cardiologen laten tegenover NOS en Nieuwsuur weten het geld voornamelijk te hebben besteed aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Volgens hen is er geen sprake van omkoping.