Hond Baloe uit Breda genomineerd voor Huisdier van het Jaar 2022

BREDA - Hond Baloe uit Breda is genomineerd voor ‘Huisdier van het Jaar 2022’. Er kan tot maandag 3 oktober gestemd worden op de hond van Hanne (11) en Otje (9).

Kinderkrant Kidsweek reikt sinds 2011 elk jaar rond Dierendag de titel Dier van het Jaar uit aan een dier dat iets bijzonders heeft gepresteerd of meegemaakt. Ook kan er dit jaar weer gestemd worden op vier bijzondere huisdieren. Zij maken kans op de titel Huisdier van het Jaar.

Hond Baloe uit Breda is dit jaar genomineerd voor Huisdier van het Jaar 2022. Volgens Baasjes Hanne (11) en Otje (9) is Baloe een ‘echte held’. “Tijdens een rondje door het bos rook Baloe een tijdje geleden plots iets”, aldus de baasjes. “In een sloot vond hij 21 cavia’s. Deze waren achtergelaten door hun baasje.” Hierop heeft het tweetal de dierenambulance ingeschakeld. “Zij hebben de cavia’s meegenomen en uiteindelijk naar het asiel gebracht. Zo werden alle cavia’s gered door onze Baloe!”

Stemmen kan tot maandag 3 oktober via www.diervanhetjaar.nl. Tijdens een feestelijke uitreiking in OnePlanet op woensdag 5 oktober wordt de winnaar van Huisdier van het Jaar bekendgemaakt. Het winnende baasje krijgt een illustratie van zijn of haar huisdier gemaakt door de Isa Bredt.

