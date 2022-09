Bredase sportscholen openen deuren eenmalig gratis tijdens Be Active Day

BREDA - Voor iedereen die (weer) wil beginnen met sporten, wordt vandaag Be Active Day georganiseerd. Tijdens deze dag openen meerdere Bredase sportscholen eenmalig, gratis, de deuren om zo mensen te stimuleren te gaan sporten.

Het is vandaag Be Active Day. Deze landelijke actie vanuit de fitnessbranche valt binnen de Europese Week van de Sport. Tijdens deze dag worden er landelijk gratis sportactiviteiten georganiseerd door heel het land. Zo ook in Breda. Tijdens Be Active Day wordt het belang van sport en bewegen gevierd en gepromoot, met als doel om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. “Dat kunnen we niet alleen, we doen het samen!”, aldus de organisatie.

“In heel Nederland organiseren wij: clubs, coaches en trainers van Nederland gratis activiteiten, zodat jij op een laagdrempelige manier kennis kunt maken fitness op één van onze vele locaties.”

In Breda opent onder andere Snap Fitness aan de Tramsingel de deuren gratis. Ook Anytime Fitness in Prinsenbeek is vandaag gratis te bezoeken.