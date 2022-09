Curio drukte deel van diploma’s op verkeerd papier: ‘Controleer of de jouwe klopt’

BREDA - Onderwijsinstelling Curio heeft een deel van de diploma’s uit het schooljaar 2021-2022 op verkeerd papier afgedrukt. Dat laat de instelling weten. In een brief aan de oud-scholieren roept het schoolbestuur op om hun diploma op echtheid te controleren. “Voorkomt ongemak in de toekomst.”

Scholieren van Curio die tijdens het schooljaar 2021-2022 hun diploma hebben gehaald, hebben vandaag een brief ontvangen van het schoolbestuur van de school. Daarin laat de school weten een fout te hebben gemaakt. “Eerlijk is eerlijk, bij Curio hebben we een fout gemaakt”, begint de brief. “Na een kwaliteitscheck blijkt dat een deel van de diploma’s van het schooljaar 2021-2022 geprint is op het verkeerde papier.”

Curio roept alle geslaagden dan ook op om hun diploma te controleren. “Sommige waardepapieren zijn geprint op verkeerd papier. Dat is heel gemakkelijk te herkennen”, aldus Curio. “Als er een nummer rechtsonderaan je diploma staat, dan heb je het goede papier. Dan hoef je niets te doen. Staat er geen nummer? Dan kun je deze om komen ruilen voor een diploma op het juiste papier. Zo voorkom je dat in de toekomst een werkgever je diploma in twijfel trekt.”

Ter compensatie van de gemaakte fout biedt Curio iedere geslaagde met een ‘foutief diploma’ een bioscoopbon aan van vijftien euro.