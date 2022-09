Gemeente wil Bredanaars tijdens Stoptober motiveren om te stoppen met roken

BREDA - Stoppen met roken; voor veel mensen geen eenvoudige stap. Daarom zet gemeente Breda zich samen met enkele partners in om zoveel mogelijk inwoners te motiveren om deel te nemen aan Stoptober.

Na een periode van 28 dagen niet roken is de kans vijf keer groter dat je blijvend stopt met roken. Vanaf 1 oktober 2022 start daarom de 28 dagen niet-roken-reis, ook wel bekend als stoptober. Om mensen die willen stoppen een handje te helpen slaat de gemeente Breda de handen ineen met enkele partners om mensen zo veel mogelijk te motiveren.

Informatiebijeenkomsten

Iedereen die overweegt om te stoppen met roken kan gratis deelnemen aan één van de informatiebijeenkomsten. Je kunt vrijblijvend luisteren en meepraten met mederokers en een stoppen-met-roken-coach. Aanmelden is niet nodig, je kunt gewoon binnenlopen.

20 september is er een bijeenkomst van 19.30 - 21.00 uur in De Sleutel aan de Vlierenbroek 30 in Haagse Beemden. 29 september is er weer een bijeenkomst. Deze duurt van 19.00 - 20.00 uur en vindt plaats in Buurthuis “ONS” aan de Evert Spoorwaterstraat 41 in Hoge Vucht.

Na de bijeenkomst wordt samen met de deelnemers gekeken welke stopondersteuning passend is. Deelnemers kunnen zich ook meteen inschrijven voor Stoptober via de website. Daar staan ook tips ter ondersteuning om Stoptober vol te houden.

Samenwerking Bredase organisaties

In samenwerking met JOGG-Breda, GGD West-Brabant, Huisartsen Zorggroep Breda, Het Huisartsenteam, SineFuma en ZoHealthy Leefstijl & Preventie wordt Stoptober dit jaar actief onder de aandacht gebracht in de gemeente Breda. In de verschillende Bredase huisartsenpraktijken verwijzen huisartsen in de maand september actief door naar de campagne. Meer informatie over de actie en de bijeenkomsten is hier te vinden.