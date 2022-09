Minder bussen door een staking in het openbaarvervoer

BREDA - Er rijden vandaag minder Bussen in Breda door een staking van het Arriva personeel. In verband met de staking wordt verwacht dat er veel mensen vanavond met de fiets naar de wedstrijd NAC tegen Jong Utrecht gaan. Het Parkeerbedrijf van de gemeente plaats op verzoek van NAC een extra fietsenstalling.

Er zullen vrijdag minder bussen rijden in en rond Breda door een staking van de vakbond FNV waar een deel van de Arriva chauffeurs bij is aangesloten. Niet alle chauffeurs zijn bij de FNV aangesloten dus een deel van de ritten gaan wel door. Arriva probeert zo veel mogelijk getroffen ritten uit de planning te nemen en adviseert reizigers zich van tevoren goed te informeren.

Het Parkeerbedrijf van de gemeente heeft vanochtend op verzoek van NAC een extra fietsenstalling geplaatst op de groenstrook ter hoogte van de vaste fietsenstalling. “Door de staking in het openbaar vervoer verwachten we dat meer supporters op de fiets naar het stadion komen. Alleen is de omgeving hier niet op ingericht”, verteld wethouder Jeroen Bruijns, “Gelukkig konden we vanuit de gemeente Breda deze tijdelijke stalling plaatsen. Zo kan iedereen genieten van een avondje NAC en ook weer op de eigen fiets terug naar huis.” Bij de extra fietsenstalling is toezicht aanwezig en kunnen bezoekers van NAC tussen 18:30 en 22:30 uur hun fiets parkeren. Het gebruik van de fietsenstalling is gratis.