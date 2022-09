De vredesweek wordt vandaag geopend met de Walk of Peace Breda

BREDA - Met het motto ‘Het is nu tijd voor vrede’ wordt de Vredesweek in Breda georganiseerd. De vredesweek wordt ieder jaar landelijk georganiseerd door Pax en het Mondiaal Centrum is de ambassade van Vrede in Breda. Dit jaar gaat de Vredesweek van start met een Walk of Peace door de stad.

Meer dan ooit is het nodig om aandacht te vragen voor vrede in de wereld. In Breda heeft het Mondiaal Centrum het initiatief genomen tot een vredesmars. Deze wordt samen georganiseerd met maatschappelijke en kerkelijke organisaties zoals Amnesty International Breda, Vluchtelingenwerk Tientjes, het FNV, PKN en het Bisdom Breda.

De wandeling begint om 12:00 uur bij de Vredesduif aan het Groenendijkplein. Daar wordt aangesloten bij het landelijk initiatief ‘De Stiltekring’ en er wordt 5 minuten stilte gehouden voor Oekraïne. Vervolgens wordt er naar het gemeenschapshuis de Biesdonk gewandeld aan het Belgiëplein, daar geeft pastoor Lars Peetam een toespraak namens de christelijke kerken en geeft Mohammed Hassan een getuigenis over vrede en oorlog in Afghanistan. Ook wordt er een lunch van soepen en brood wordt uitgedeeld aan de deelnemers.

Tegen 14:00 uur komt de Walk of Peace aan bij de moskee Arrahman aan de Archimedesstraat waar het ontvangen wordt door de imam en het bestuur. Rond drie komt de stoet langs de Koepel, waar de Oekraïners gehuisvest zijn door de gemeente Breda. Rond half vier bereiken de deelnemer dan de Poolse Mariakapel op de hoek van de Wilhelminasingel en Lovensdijkstraat. Op iedere stopplaats zal er gesproken worden met name ook door vluchtelingen en hun wens naar vrede, vrijheid en rechtvaardigheid

Tenslotte wandelt de stoet naar het Mondiaal centrum Breda aan de Roland Holststraat, waar Aranische muziek wordt gespeeld en er wordt afgesloten met een maaltijd. Voor wie niet de volledige route van de 5 km van de route te lang kan lopen bestaat er altijd de mogelijkheid om later aan te sluiten bij de mars.

Tentoonstelling

Tegelijkertijd met de start van de Vredesweek opent ArtRing een tentoonstelling in de Aula van het Mondiaal Centrum Breda. ArtRing is een amateur-kunstenaarsvereniging uit Teteringen die met een grote verscheidenheid aan creatieve vormen werkt, zoals: schilderen, keramieken, beeldhouwen, textiele werkvormen. Het jaarthema van de ArtRing is ‘Vlucht’. Dit wordt op heel verschillende manieren vormgegeven: zowel de rauwe en hopeloze realiteit van de vlucht uit een land, als de kleurrijke en hoopvolle vlucht naar de vrijheid. In de tentoonstelling is dit thema in een tiental werken heel persoonlijk weergegeven.