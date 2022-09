Ondanks de regen een mooi spektakel bij de Lichtsloepenparade

BREDA - Lampjes in alle kleurden van de regenboog kleuren het beeld in de Singels van Breda gisteravond. Ondanks de regen was de lichtsloepenparade een succes. Het was voor de twaalfde keer dat de parade door de singels van Breda kwam.

De versierde boten verzamelden om 18:30 uur ter hoogte van Café Markhoek aan de Marksingel. Om 20:00 uur vertrokken de boten. Vervolgens vervolgden de boten hun route via het Chasséveld naar de Nieuwe Haven.

Prijsuitreiking

Zoals altijd werden er ook dit jaar prijzen uitgedeeld. De jury had er een flinke kluif aan winnaars te kiezen. Zij baseerden zich daarbij op originaliteit, afwerking en uitvoering.

Bij de kleine boten kwam het Viking Ferry Showteam als winnaar uit de bus. Op nummer twee eindigde De Vuelta en op drie Vikings Intro. Bij de grote boten won de Stoomboor en eindigde Huisje, Boertje Beestje op twee, de top drie werd gecompleteerd door Sparqling.

De aanmoedigingsprijs ging naar Queen Elizabeth.

Regen drukt de pret niet

‘’Ondanks de regen was het weer een mooi festijn, met allemaal schitterende boten’’, laat de organisatie weten. ‘’Ondanks de regen stonden er heel veel mensen op de bruggen en langs de kant. Zo merk je dat de Lichtsloepen Parade een mooi evenement is geworden.’’

Er waren 63 inschrijvingen en er zijn er 30 à 32 echt aanwezig geweest.