Singelloop begint over twee weken

BREDA - Hardlopen door de binnenstad van Breda doen Bredanaars tijdens de Singelloop. Deze begint alweer over twee weken. Daarnaast is het vandaag de laatste dag waarop je met korting in kunt schrijven.

Hardlopen door de sfeervolle binnenstad van Breda doen we uiteraard tijdens de Singelloop. De loop is alweer over twee weken, in het eerste weekend van oktober zoals gebruikelijk. Het is tevens de 35e keer dat de Singelloop plaatsvindt en daarmee een jubileumeditie. Bredanaars kunnen zich onder meer inschrijven voor de halve marathon, de 10 kilometer en de 40 van Breda. Het overzicht van alle lopen je hier. Laatste dag met korting