Politie verrast jonge fan in Haagse Beemden na bericht van ouders

BREDA - Een aantal agenten zijn gisteren op bezoek gegaan in de Haagse Beemden voor een jonge politie-fan. De ouders van de jongen namen contact met de poltie op en wisten zo hun zoon te verblijden met een bezoekje van enkele agenten.

En zo geschiedde. De agenten gingen op bezoek bij de jongen mét politieauto uiteraard. ‘’Over een paar jaar zien we je vast bij de politie-academie verschijnen’’, aldus de agenten.