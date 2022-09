Bredanaars vermaken zich opperbest bij Breda Barst

BREDA - Ieder jaar in het derde weekend van september strijkt Breda Barst neer in Park Valkenberg. Het is het groostste festival in de regio dat gratis toegankelijk is. En het was dit keer alweer de 25e editie van het festival.



Twee dagen vol pop, rock, metal, punk, elektro en dance in het Bredase stadspark Valkenberg, dat is normaal gesproken Breda Barst. Dit jaar startte het festival echter al op vrijdag vanwege het 25 jarig bestaan. Op deze eenmalig en betaalde vrijdag presenteerde Breda Barst een intieme avond vol grote namen en met een beperkt aantal kaarten. Deze avond was er onder meer een optreden van Jett Rebel.

Op de zaterdag stonden er ook weer enkele mooie namen op de podia bij Breda Barst. Zo traden onder andere S10, De Likt en Lowaddicts. Vandaag zagen Bredanaars artiesten als Rosemary’s Sons, Sloper en Sven Hammond.

Dit bijzondere jaar staat Suikerbeat in het teken van de band tussen Breda Barst en Haveneiland. Alle geprogrammeerde dj´s draaiden eerder bij Pier 15, Radio Pannekoek of Belcrum Beach. Zie voor de line up de website van Breda Barst.

Meer dan muziek

Breda Barst is een festival dat naast muziek ook ander vertiet biedt. Op Breda Barst vind je namelijk ook theater, een gevarieerd aanbod van lekker eten, een gezellige markt en activiteiten voor kinderen. Breda Barst is voor iedereen, of je nu voor de muziek of de gezelligheid komt.