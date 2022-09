Lange file op A58 bij Bavel na ongeval

BAVEL - Op de A58 tussen Bavel en Molenschot is dinsdagochtend een ongeval gebeurd tussen twee auto’s. Hierdoor ontstond een enorme file.

Omstreeks 08.15 uur ontvingen de hulpdiensten een melding van een ongeval op de A58 nabij Bavel. Ter plaatse bleek het om een botsing tussen twee auto’s te gaan. Eén persoon raakte gewond bij het ongeval. Een bergingsbedrijf heeft de auto’s getakeld.

Door het ongeval ontstond op de A58 een enorme file. Automobilisten in de richting van Breda naar Tilburg moeten momenteel rekening houden met zo’n 25 minuten vertraging. Voorheen was dit 80 minuten. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid.

In de andere richting is een kijkersfile ontstaan. Deze duurt ongeveer 19 minuten.

Voor de actuele situatie op de weg, worden weggebruikers geadviseerd om de website van ANWB in de gaten te houden.