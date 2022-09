Verkoop woningen in oude sigarenfabriek ‘Tuinen van Genta’ van start

BREDA - Het nieuwbouwproject Tuinen van Genta viert vandaag weer een mijlpaal. Vanmiddag gaan de drie loftappartementen en vier stadswoningen uit het project in de verkoop. De woningen zijn gevestigd in de oude sigarenfabriek, ook wel het Gentapand genaamd.

Het Gentapand is de laatste fase van Tuinen van Genta. In de oude sigarenfabriek van Genta zullen 7 woningen worden gerealiseerd; 3 loft appartementen en 4 stadswoningen. In totaal worden er in de Tuinen van Genta zo’n 180 woningen gerealiseerd. Fase 1 en 2 zijn geheel uitverkocht en in aanbouw.

De loftappartementen en stadswoningen zijn ‘karakteristieke woningen met industriële kenmerken”, aldus de projectsite. “Grote kozijnen en strakke ritmiek in accenten en materialen en grenzend aan een gedeelde binnentuin.” De loftappartementen zijn te koop vanaf 464.000 euro en hebben een oppervlakte van 95 m². De stadswoningen zijn te koop vanaf 444.000 euro en hebben een oppervlakte van 79 tot 124 m².

Inschrijven voor de woningen kan vanaf 26 september 14.00 uur tot 3 oktober 10.00 uur. Op 3 oktober 2022 wijst het team van Synchroon namens de VOF Tuinen van Genta de woningen toe aan de kandidaten.

Waar

Het terrein van Tuinen van Genta ligt aan de Teteringsedijk en Hoge Steenweg en grenst aan het spoor (Breda-Tilburg) en een kleinschalig bedrijvenpark aan de Goeseelsstraat. Dit terrein kent een lange historie met de voormalige sigarenfabriek Genta uit 1916. Verder ligt hier de voormalige sodafabriek Loda uit 1934 als onderdeel van een veel groter industriegebied aan de oostkant van het stationsgebied van Breda.