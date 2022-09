Weerbericht Breda: ‘Vandaag nog enkele buien, komende dagen droog’

BREDA - De dag begint vandaag met wat regenbuien. Later in de middag wordt het in Breda op steeds meer plaatsen droog en kan de zon doorbreken. Het wordt vandaag 17 graden. Komende dagen is het droog met meer zon. Het wordt zo’n 19 graden.

Vanochtend zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele (lichte) buien voor. Tussendoor schijnt even de zon. Er staat weinig wind. Vanmiddag is het langere tijd droog en komen verspreid over het land nog een paar buitjes voor. Verder is er een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het wordt 15 tot 17 graden en daarbij staat een matige noordwestenwind.

Vanavond verdwijnen ook de laatste buitjes en is het droog. Er trekken enkele wolkenvelden over het land en er zijn ook heldere perioden. Er staat nauwelijks wind en komende nacht daalt de temperatuur naar 2 tot 4 graden in het oosten en daarbij is kans op een graadje vorst aan de grond. Aan de kust is het een graad of 9. Tijdens heldere perioden ontstaan in het binnenland mistbanken.

Woensdag

Aan het begin van de ochtend is het fris met weinig wind. Lokaal kan het de eerste uren mistig zijn. Het is droog met zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In de middag hebben we een afwisseling van stapelwolken en zon. De temperatuur stijgt naar (ruim) 17 graden. Er staat maar weinig wind en daardoor is het in de zon voor het gevoel nog wat warmer. In de avond wordt het snel fris en in de nacht naar donderdag daalt de temperatuur in het binnenland naar 2 tot 6 graden met plaatselijk vorst aan de grond. Opnieuw kunnen enkele mistbanken ontstaan. In de kustgebieden is het 7 tot 10 graden.

Donderdag

Het wordt een droge dag met flink wat zon. In de eerste uren van de ochtend is het best fris en ligt de temperatuur beneden de 10 graden. Ook kan het aanvankelijk mistig zijn. In middag wordt het 18 of 19 graden en voor de tijd van het jaar zijn dat hele normale waarden. Er staat een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting.

Vrijdag

Op veel plaatsen wordt het opnieuw een droge dag met 18 graden in het noordwesten tot 20 graden in het zuidoosten. Er is een mix van zon en sluierwolken. De hoge bewolking wordt geleidelijk dikker waardoor de zon in de middag op steeds meer plaatsen zal verdwijnen. In het uiterste noordwesten is de bewolking dikker en kan in de loop van de dag tijdelijk wat regen vallen. Aan de noordwestkust wordt het 17 graden.