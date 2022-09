Kermis Bavel is van start

BAVEL - De kermis in Bavel strijkt dit weekend neer op het Kerkplein en Jack van Gilsplein. Vanavond wordt de kermis officieel geopend maar is vanmiddag alvast van start gegaan.

Vanaf vandaag 15:00 uur is de jaarlijkse Kermis in Bavel van start gegaan. Op het Kerkplein en Jack van Gilsplein kunnen mensen tot en met Dinsdag genieten van leuke attracties en gezelligheid. Dit jaar viert de kermis in Bavel zijn 15 jarig jubileum met een gevarieerd programma. Naast de standaard attracties zijn en er leuke extra activiteiten zoals een kermis knutsel wedstrijd , een optreden van het Opleidingsorkest St. Caecilia en nog veel meer. Vanavond zal ‘Kapper’ Anton gezamenlijk met het Kermiscomité de kermis openen. Dit doen ze met Kermisprijsjes grabbelen voor kinderen en een optreden van Dansschool Lotuz. Hierna volgt een muzikale toegift door Mark Scheffers.