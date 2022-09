Weerbericht Breda: ‘Vandaag geregeld zonnig, dit weekend regenachtig en fris’

BREDA - Het is vandaag bewolkt, maar de zon komt ook geregeld tevoorschijn. Het wordt maximaal 19 graden. Dat meldt weeronline. In het weekend trekken vanuit het noordwesten buien ons land binnen. Het wordt dan niet warmer dan 15 graden.

Vandaag breiden de wolkenvelden boven het westen zich langzaam verder uit. Met name in het oosten en zuidoosten schijnt de zon ook nog wel geregeld. In de kustprovincies kan ’s middags al wat regen vallen, elders blijft het nog droog en daarbij wordt het 16 tot 19 graden. De hoogste temperaturen worden in het oosten verwacht. De wind waait uit een zuidelijke richting en is zwak, rond kracht 2, aan zee ’s middags matig.

Zaterdag

In de nacht naar zaterdag trekken vanuit het noordwesten buien ons land binnen. Met name in het westen en noordwesten gaat het mogelijk ook langere tijd regenen. De bewolking werkt als een soort warme deken, waardoor het niet verder afkoelt dan 10 tot 13 graden. Dat is een groot verschil met de afgelopen nachten.

Ook zaterdag overdag is het tamelijk bewolkt met verspreid over het land enkele buien of wat regen. De meeste neerslag wordt in het westen en zuidwesten verwacht en plaatselijk kan dat wel zo’n 10 tot 20 millimeter zijn. Later in de middag wordt het droger en breekt de zon nog even door. Dan loopt het kwik nog op naar 15 tot 18 graden van noordwest naar zuidoost.

Zondag

Het weekend kent een duidelijke tweedeling, want waar zaterdag wisselvallig verloopt is het zondag juist droog met zonnige perioden. De temperatuur komt ook dan uit tussen 15 graden in de kustgebieden en 17 of 18 graden in het binnenland. De wind waait het veranderlijke tot westelijke richtingen en meestal zwak, rond kracht 2. Zondagavond neemt vanuit het noordwesten de bewolking weer toe, maar het blijft nog wel droog. Dat verandert echter in de nieuwe week.

Volgende week

Na het weekend wordt het namelijk ronduit wisselvallig weer. Maandag overdag breidt een gebied met regen zich vanuit het noordwesten langzaam over ons land uit en daarmee gaat ook een stevige wind gepaard. Langs de kust komt later mogelijk een krachtige of harde wind uit het zuidwesten te staan. De temperatuur loopt voor de regen uit nog op naar ongeveer 16 graden, maar zodra het gaat regenen koelt het af. Ook de dagen daarna houdt het wisselvallig weer aan. Dagelijks vallen wel enkele buien, al is er tussendoor ook ruimte voor de zon. Het is daarbij aan de frisse kant met temperaturen die meestal nauwelijks boven de 15 graden uitkomen.