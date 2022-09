Bredase Karin Marijnissen benoemd tot Lid in Orde van Oranje Nassau

BREDA - De Bredase Karin Marijnissen is gisteren benoemd tot Lid in Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vond plaats bij woningbouwvereniging Woonvizier in Made.

Mevrouw Marijnissen ontving de Koninklijke Onderscheiding onder andere voor haar inzet voor het Onafhankelijk Recreatief Volleybal (ORV) in Breda. Sinds 1989 is Karin Marijnissen actief bij de vereniging. In de periode van 1993 tot 2003 was zij voorzitter van het ORV. Naast de gebruikelijke taken als secretaris vervult zij, samen met andere bestuursleden, een pr-functie.Tevens organiseert mevrouw Marijnissen een aantal ORV Breda-volleybaltoernooien per jaar.