Zandberg met rapportcijfer 8,6 verkozen tot beste buurt van Noord-Brabant

BREDA - De best gewaardeerde buurt van Noord-Brabant is Zandberg. Met een rapportcijfer van een 8,61 eindigde de Bredase buurt als hoogste in de ranking. Inwoners van Zandberg zijn het meest tevreden over de leefbaarheid van hun buurt.

Dit blijkt uit het jaarlijkse buurtonderzoek van Nextdoor, het netwerk voor buren, dat in samenwerking met wetenschappers van de Vrije Universiteit van Amsterdam is uitgevoerd onder ruim 32.000 actieve Nextdoor-gebruikers. Landelijk gezien werd De Vogelwijk in Den Haag met een rapportcijfer van 8,91 verkozen tot beste buurt van Nederland en de gemeente Bergen in Noord-Holland met een rapportcijfer van 8,48 verkozen tot beste gemeente van Nederland.

Het onderzoek richtte zich op zes belangrijke thema’s: het contact met buren, het helpen van buren, de sociale cohesie in de buurt, de voorzieningen in de buurt, de ervaren veiligheid in de buurt en gevoelens van eenzaamheid en sociaal vertrouwen. De resultaten laten zien welke sociale aspecten ervoor zorgen dat sommige buurten in Nederland beter gewaardeerd worden dan andere buurten.

“Ons jaarlijkse buurtonderzoek wijst dit jaar uit dat er een positief verband is tussen de mate van buurtcontact en een positieve beleving van een buurt – en zelfs gemeente. Het is mooi om te zien dat mensen in buurten die meer samen organiseren en samen komen, daar prettiger wonen. Deze cijfers wijzen uit dat het loont om elkaar eens op te zoeken in de buurt voor een kop koffie of elkaar vaker te helpen met een klusje”, aldus Michel Visser, Community & Partnership Manager Nextdoor Nederland.