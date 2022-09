Schrijver Adriaan van Dis trapt 23e editie lezingcyclus af bij Zuylen

BREDA – Schrijver Adriaan van Dis trapt op zondag 25 september de 23e editie van de jaarlijkse lezingcyclus bij uitvaartorganisatie Zuylen af. De sprekers verkennen steeds op een fascinerende manier thema’s die te maken hebben met rouwverwerking.

Zuylen is trots dat het Van Dis mag verwelkomen op haar accommodatie aan de Tuinzigtlaan. “De moeder van Adriaan van Dis komt uit Breda en hij heeft een boek over haar geschreven”, verklaart organisator Lisianne Fennema de komst van de auteur. “We proberen altijd een link te leggen met de actualiteit of met Breda.”

Prachtig ritueel

De lezingen zijn een ritueel om vorm te geven aan rouw en rouwverwerking. “Want het is belangrijk dat mensen in een rouwperiode elkaar kunnen treffen”, verklaart Fennema de lezingen. “Rouw- en rouwverwerking gaan over veerkracht. Mensen komen naar de lezingen om er moed en kracht uit te putten. Zo hebben we al jarenlang een harde kern die blijft komen. Daar ben ik trots op.”

Behoefte

Volgens Zuylen-directeur Stapper is de lezingencyclus een vorm van nazorg voor nabestaanden. “Mensen zoeken naar erkenning en herkenning van hun verdriet in groepsverband”, zegt hij. “Uiteindelijk zijn we aandachtsgebieden gaan verdelen over een breder spectrum dan alleen rouwverwerking. De lezingen zijn daarvan een onderdeel.” Die worden bovendien voorzien van een muzikale omlijsting met muziek van Sentime Muziek (dwarsfluit en piano) en Machteld Karlien de Jongh (harp).

Alle lezingen zijn gratis toegankelijk. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via zuylen.nl/bijeenkomsten. Alle lezingen worden op zondagen gehouden in Aula Brabant aan Tuinzigtlaan 11 in Breda. Voor de lezing van Adriaan van Dis is nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.