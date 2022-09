Verwarming op Curio-scholen voortaan niet hoger dan 19 graden: ‘Trek warme kleding aan’

WEST-BRABANT – Curio zet de verwarming in de scholen en kantoren voortaan een tandje lager. De beroepsopleider van West-Brabant sluit zich hiermee aan bij de landelijke energiebesparingscampagne ‘Zet ook de knop om’.

“Door de thermosstaat op 19 graden te zetten, besparen we op korte termijn energie”, aldus Rob Neutelings, voorzitter Raad van Bestuur. “We hebben zo’n 40 locaties, dus dat telt aardig door. Zo draagt Curio een stukje bij aan het tegengaan van klimaatverandering. Dat vinden we erg belangrijk voor de toekomst van onze scholieren en studenten. Zij vormen de generatie die vooral last van klimaatverandering krijgt als we nu niets doen.”

Warme kleding

Voor de leerlingen, studenten en medewerkers van Curio houdt het besluit in dat de thermostaat gemiddeld 2 graden terug wordt gedraaid. Wie er warmer bij wil zitten in de schoolbanken of op kantoor, krijgt het advies komende herfst en winter warme kleding aan te trekken.