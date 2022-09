Kleding en schoenen inzamelen voor beter basisonderwijs in Burundi

BREDA - Het krijgen van kwalitatief goed onderwijs is de beste manier om mensen uit extreme armoede te helpen. Daarom wordt er in oktober kleding ingezameld door vrijwilligers van Sam’s Kledingactie in Breda. Het geld dat daarmee wordt ingezameld is voor het onderwijsproject van Cordaid in Burundi.

De actie loopt van 10 t/m 15 oktober. Naast kleding en schoenen kunnen ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken, lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken worden ingeleverd. Deze donaties kunnen bij mevrouw Hendrickx aan de Sprundelsebaan 101 in Breda afgegeven worden.

Al ruim 55 jaar zet Stichting Sam’s Kledingactie zich in voor Mensen in Nood. Dit doen ze door met het inzamelen van kleding en schoenen geld op te halen hulpprojecten. Ieder voor- en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel.

De donaties komen ten goede aan het onderwijsproject van Cordaid in het Centraal-Afrikaanse land Burundi. Met dit project willen Cordaid en Sam’s Kledingactie het tij keren voor ruim 45.000 kinderen door kwalitatief goed onderwijs bieden. Door goed onderwijs kunnen de kinderen hun eigen leven aanzienlijk verbeteren. Ze krijgen zicht op een betere toekomst, mogelijk een baan, kunnen wat onafhankelijker worden en dat draagt bij aan de bestrijding van armoede in het land.

Kijk voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd, op de website.