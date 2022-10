Deze hardlopers lopen de Singelloop met een blade

BREDA - Zondag vindt de 35e editie van de Singelloop plaats. En aan de start van de familieloop zullen verschillende sporters met een prothese staan. Zij zijn de sportieve uitdaging aangegaan om te ervaren hoe het is om te sporten met een blade. “Het is voor deze mensen echt een super mooie sportieve uitdaging”, vertelt Bas van Gijzel.

Bas van Gijzel is orthopedisch adviseur bij OIM Orthopedie. “Ons bedrijf heeft een hoofdkantoor in Assen. Daar heeft eerder een groep mensen met een prothese meegedaan aan de 4 mijl van Groningen. Ik vind dat een super mooie manier om mensen met een prothese te stimuleren om te gaan sporten, en wilde dat graag ook in Breda doen. En dan is de Singelloop natuurlijk hét hardloopevenement om aan mee te doen.”

OIM sloeg de handen ineen met Revant en Ossür. Samen regelden zij dat er blades beschikbaar kwamen voor mensen met een prothese die graag meer wilde leren over sporten met een blade. “Dat we dit hebben kunnen regelen, is echt geweldig. Want je moet weten dat een blade echt heel duur is. Het is voor iemand met een prothese dus niet zo gemakkelijk om ervaring op te doen met sporten met een blade.”

Er werden verschillende clinics georganiseerd om de mensen goed voor te bereiden op het lopen van de Singelloop. Uiteindelijk zijn er vijf enthousiaste sporters die aanstaande zondag aan de start van de Singelloop zullen verschijnen. Vier van hen lopen samen met een loopmaatje de familieloop. “Eén iemand had al meer ervaring met een blade, en is een meer ervaren sporter. Hij zal de 5 kilometer gaan rennen”, vertelt Bas. “Het is jammer dat een blade zo duur is. Wanneer de sporters door willen gaan met sporten met een blade, zullen ze dat moeten proberen te regelen via de WMO, Uniek sporten of via sponsoring. Maar dat we ze deze ervaring nu mee kunnen geven, is echt heel mooi.”