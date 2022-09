De Bredase Thomas treedt morgen op tijdens het Junior Songfestival

BREDA - De Bredase Thomas Elderhorst is pas 12 jaar maar morgen treedt hij op in het Ahoy tijdens de Nederlandse finale van het Junior Songfestival. HIGH5, de boyband waar Thomas deel van uitmaakt, is een van de 4 act die strijden om een ticket voor de Europese finale in Armenië.

Het is niet voor het eerst dat Thomas voor een groot publiek zingt. Op 8 jarige leeftijd deed Thomas mee aan de Voice Kids dit vond hij zo leuk dat hij nu zijn zinnen heeft gezet op het Junior Songfestival. De boyband HIGH5 is een van de vier acts die morgen optreedt in de Nederlandse finale. Zenuwachtig is Thomas niet. “Thomas is de relaxtheid zelve”, vertelt de moeder van Thomas. Vanmiddag vertrokken ze naar Ahoy waar ze vanavond repeteren. Morgenmiddag is de generale en morgen avond is het dan zover. Vriendjes en vriendinnetjes zullen hem morgen aanmoedigen. “Een groep van zo’n twintig man komt morgen naar Ahoy”, legt zijn moeder uit, “Een van zijn leraren stuurde daarstraks zelfs nog een berichtje om hem succes te wensen.”

De finale van het Junior Songfestival is morgenavond te zien om 19:20 uur op NPO Zapp.