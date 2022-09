Fietser naar het ziekenhuis na botsing op Nieuwe Prinsenkade

BREDA - Aan de Nieuwe Prinsenkade vond vannacht een ongeval plaats. Een auto en een fiester kwamen met elkaar in botsing. De fietser raakte gewond.

Een fiester is afgelopen nacht gewond geraakt na een botsing met een auto. Dit gebeurde aan de Nieuwe Prinsenkade. De fiester is overgebracht naar het ziekenhuis. De weg werd afgezet voor een onderzoek. De auto raakte flink beschadigd en werd getakeld door een berger.

Eerder ongeval

Het is niet de eerste keer dat er een ernstig ongeval plaatsvindt op de Nieuwe Prinsenkade. In 2017 reed een man in oktober op de Nieuwe Prinsenkade in een 30-kilometerzone met hoge snelheid een voetganger aan op het zebrapad en ging er daarna vandoor.

Het slachtoffer vloog door de aanrijding meters in de lucht en belandde vervolgens op straat. Hij raakte zwaargewond en er werd enige tijd gevreesd voor zijn leven.