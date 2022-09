NAC op bezoek bij USV Hercules in de beker

BREDA - De loting voor de eerste ronde van de KNVB Beker vond gisteren plaats. Hierin lootte NAC tegen de amateurs van USV Hercules. De Bredanaars spelen een uitwedstrijd.

