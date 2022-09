Slachtoffer en dader steekpartij Tramsingel zijn huisgenoten

BREDA - De steekpartij van vanmorgen aan de Tramsingel blijkt te gaan om een ruzie in een woning in de straat. De verdachte en het slachtoffer woonden in hetzelfde pand. De verdachte is aangehouden.

De steekpartij van vanmorgen aan de Tramsingel blijkt te gaan om een ruzie in een woning in de straat. Om 7:50 uur kwam de melding binnen van een getuige. De politie bevestigd dat het slachtoffer inderdaad is gestoken. De verdachte is vervolgens weggelopen.

Politie en ambulance kwamen ter plaatste en troffen een gewonde man aan. Terwijl ambulancepersoneel het slachtoffer hielp startten de agenten een zoektocht naar de verdachte.