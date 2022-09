Bestuurster ongeval Nieuwe Prinsenkade had geen rijbewijs en was dronken

BREDA - De bestuurster (20) die afgelopen nacht een ongeluk veroorzaakte op de Nieuwe Prinsenkade was dronken en had geen rijbewijs.

Wijkagenten van politie Markdal en Weerijs waren afgelopen nacht werkzaam in het horecagebied van Breda centrum. Na sluitingstijd, ging iedereen netjes naar huis met de fiets, taxi of auto. agenten surveilleerden rondom de Haven en zagen ineens een auto over de Nieuwe Prinsenkade rijden en deze schepte vol een fietser met passagier en een voetganger en reed hierna door.



Op dat moment was er veel paniek en zorg om de slachtoffers. Terwijl de ambulance ter plaatse was gekomen en een slachtoffer heeft meegenomen naar het ziekenhuis met onbekend letsel, hebben de BOA’s van Handhaving Breda de bestuurster kunnen aanhouden.



De politie en Handhaving hebben alles in het werk gesteld om zo veel mogelijk getuigen te horen en sporen vast te stellen. Later bleek de bestuurster te veel gedronken te hebben en geen rijbewijs meer te hebben.