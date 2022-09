Weerbericht Breda: ‘Na regenachtige zaterdag is het zondag droog en zonnig’

BREDA - Bredanaars kunnen zondag genieten van mooi droog en zonnig weer. Het contrast met zaterdag is dan ook groot. Toen miezerde het bijna de gehele dag.



Het was zaterdag somber weer. Hoewel grote buien uitbleven, was het bijna geen moment volledig droog en was de lucht grauw en grijs. Het contrast met zondag is dan ook groot, stellen de meteorologen van weeronline.

“Een mooie dag staat op het programma voor zondag. Vrijwel alle buien hebben ons land verlaten, alleen in het zuidwesten is later op de dag nog een enkel exemplaar mogelijk. Elders wordt het een droge dag. We zien een afwisseling van stapelwolken en zon en de temperatuur komt uit tot lokaal 19 graden in het zuiden van ons land. Er staat een zwakke tot matige wind uit westelijke tot veranderlijke richtingen en daarmee is het best aangenaam herfstweer. Een prima dag voor een mooie wandeling of om een terrasje te pakken! “



Dat verandert vanaf maandag echter snel. Dan krijgen we te maken met een wisselvallig en beduidend kouder weertype. Er gaan dagelijks buien vallen. Daarbij haalt de temperatuur vanaf dinsdag nauwelijks nog de grens van 15 graden.