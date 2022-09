177 cadetten nemen deel aan beroemde bullenparade KMA

BREDA - Het Kasteel van Breda is vandaag het toneel voor de ‘Bullenparade’. 177 afgestudeerde officieren van de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee nemen hun officiersdiploma in ontvangst.

De kersverse officieren ronden hiermee hun opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie af om vervolgens aan de slag te gaan bij een operationeel onderdeel van Defensie.



De uitreiking van de diploma’s, ook wel Bullenparade genoemd, wordt afgesloten met het traditionele ‘pettenmoment’. Op commando gooien de voormalige cadetten hun pet of baret in de lucht.



De Koninklijke Militaire Academie in Breda leidt al bijna 200 jaar officieren op voor de Nederlandse krijgsmacht. Sinds 2005 maakt de academie onderdeel uit van de Nederlandse Defensie Academie.