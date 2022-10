Inschrijvingen Roparun zijn geopend: Opnieuw editie in Nederland

BREDA - Teams die in 2023 willen deelnemen aan de tweeëndertigste editie van de Roparun kunnen zich sinds maandag 3 oktober inschrijven. De komende editie vindt traditiegetrouw plaats in het pinksterweekend van 27 tot en met 29 mei 2023. Het evenement start, na de succesvolle editie van dit jaar, wederom vanaf Evenementenlocatie Vliegveld Twenthe. De teams koersen via twee routes af richting Rotterdam, waar zij op Tweede Pinksterdag op de Coolsingel finishen.

Michael Arbman: “De Roparun blijft ook in 2023 binnen de eigen landsgrenzen. De feedback van de deelnemende teams gaf ons het vertrouwen om dit besluit te nemen. Daarnaast spelen we hiermee op safe, inhoudelijk en financieel gezien. Met dit besluit willen we tijd en ruimte creëren om in aanloop naar de Roparun 2024 organisatorische verbeteringen door te voeren en de Roparun weer als vanouds, op verantwoorde wijze, mogelijk vanuit Parijs te organiseren. Hierbij ook oriënterend op een noordelijke route, vanuit Nederland of Duitsland.”

De afgelopen editie deden er zo’n 5.500 deelnemers mee aan de grootste estafetteloop ter wereld. De 220 deelnemende teams wisten gezamenlijk een opbrengst van maar liefst 3.402.466 euro binnen te halen. “We waren blij verrast met deze fantastische opbrengst. De coronacrisis deed de afgelopen jaren een groot beroep op het aanpassingsvermogen van onze teams, vrijwilligers en de organisatie. Desondanks wisten zij toch zo’n geweldig geldbedrag binnen te halen. Met dit geld kunnen wij het gehele jaar door zoveel mogelijk goede doelen ondersteunen, die met dit geld belangrijke dingen kunnen doen binnen de palliatieve zorg voor mensen met kanker”, vertelt Arbman.

Over de Roparun

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer. Een Roparunteam bestaat uit maximaal acht lopers die dus ieder gemiddeld zo’n 65 kilometer lopen oftewel meer dan anderhalve marathon. Daarnaast bestaat een team uit minimaal twee fietsers en nog een aantal mensen in de begeleiding. Denk hierbij aan chauffeurs, verzorgers, cateraars en wegkapiteins. Een team bestaat gemiddeld uit 25 personen.

Naast de sportieve inspanning, moet er ook een inspanning geleverd worden om geld op te halen voor het doel. Teams doen dit door het organiseren van allerlei acties. Het geld dat wordt opgehaald tijdens het evenement de Roparun wordt door Stichting Roparun toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie van Roparun: ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’.

Lesly Wolters is de nieuwe directeur van Roparun. Wolters, die per 1 november aan de slag gaat in deze functie, volgt hiermee de in juni vertrokken Gerard Bakx op.