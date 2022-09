Na anderhalf jaar krijgt Gastropub de Kleine Wereld nieuwe eigenaren

BREDA - Gastropub de Kleine Wereld (DKW) krijgt nieuwe eigenaren. Op Facebook laat DKW weten dat na anderhalf jaar de laatste maand is aangebroken. In november zal de zaak heropenen met nieuwe eigenaren.

“Lieve gasten, Na een fantastische ander half jaar, is helaas de laatste maand van DKW aangebroken”, zo begint het bericht van Gastropub de Kleine Wereld op Facebook. “We hebben vanaf dag 1 onwijs genoten van jullie enthousiasme, wat ons motiveerde altijd door te pakken, ook in lastige tijden. Met pijn in ons hart moeten we jullie laten weten dat wij eind oktober zullen stoppen met wat wij zo graag deden voor jullie. We willen jullie bedanken voor de eindeloze support, leuke en gezellige avonden, en gaan deze ontzettend missen.”

Op 20 oktober zal DKW voor de laatste keer open zijn. De Kleine Wereld zal door nieuwe eigenaren worden voorgezet. Zij ontvangen weer gasten vanaf 4 november.

De Kleine Wereld kreeg in 2021 nieuwe eigenaren. Annette en Bert droegen de kroeg toen over aan Roger en Kaylee van Dok 18 en Dok 19.