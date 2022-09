Het is koud voor de tijd van het jaar: ‘Herfst barst vanaf vandaag los’

BREDA - Komende dagen is het ronduit wisselvallig met van tijd tot tijd veel regen en wind. Zodra dit samenvalt met de ochtend- of avondspits kan dit veel hinder in het verkeer veroorzaken. Plaatselijk kan ook wateroverlast optreden. Met 13 tot 15 graden is het ronduit fris voor eind september.

Vandaag trekt vanuit het noordwesten een regenzone naar het zuidoosten, waardoor vooral de ochtend en ook nog een deel van de middag met regenachtige perioden verloopt. Tijdens de ochtendspits krijgt het westen als eerste met intensieve regenval te maken. Vooral op de drukke trajecten in de Randstad kan de vertraging door files snel oplopen bij regenachtig weer. In de oostelijke regio’s is het dan overwegend bewolkt met wat lichte regen of motregen. Ten oosten van Utrecht komt de meest intensieve neerslag zeer waarschijnlijk als de meeste verkeersdrukte van de ochtend al is opgelost.

Aanhoudende regen en forse wind

Tijdens de avondspits heeft de regenzone het land grotendeels verlaten via het zuidoosten, maar daarachter worden nog talrijke buien aangevoerd. Als een bui overtrekt kan het even flink plenzen en is kans op onweer. Niet alleen de regen speelt het verkeer parten, ook de wind zwelt maandag aan. Boven land wordt de zuidwester matig tot vrij krachtig. In de kustregio’s wordt windkracht 6 of 7 verwacht en is kans op windstoten rond 75 km/uur. Vooral bij een forse zijwind op bruggen en viaducten moeten bestuurders van auto’s met aanhangers of trailers extra alert zijn op de weersomstandigheden.

Plassen op de weg door plensbuien

Voorlopig zijn de wisselvallig dagen nog niet geteld en dinsdag trekken verscheidene buien over. Soms kan het even stevig doorregenen met kans op onweer of hagel. Tijdens en vlak na een felle bui kan een laagje water op de weg blijven staan en is kans op aquaplaning. In combinatie met de regen van maandag kan plaatselijk wateroverlast ontstaan.

Erg fris voor de tijd van het jaar

Eind september zijn temperaturen van 17 of 18 graden gebruikelijk volgens het langjarig klimaatgemiddelde. Tijdens de komende dagen komt de temperatuur telkens ruim onder die waarden uit. ’s Middags is het hooguit 13 tot 15 graden. Als het regent doet de temperatuur zelfs nog een stapje verder terug.