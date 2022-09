Herfstweer en ongelukken zorgen voor drukste ochtendspits van het jaar

BREDA - Het is vanochtend druk op de wegen rond Breda. Met name de regen zorgt op veel plekken voor vertraging. En door enkele ongelukken is het landelijk de drukste ochtendspits van het jaar.

Wie vanochtend de auto pakt om naar zijn werk te gaan, heeft grote kans om in de file terecht te komen. Mede door de regen is er vertraging op veel wegen rondom Breda. Zo staat er file op de A58, A27 en A16, maar is er bijvoorbeeld ook vertraging op de N285 en de N282.

Landelijk levert de ochtendspits vandaag een record op. De ANWB liet eerder vanochtend weten dat het de een na drukste ochtendspits is van het jaar, met maar liefst 857 kilometer file om 08.20 uur. Maar om 08.36 werd het record helemaal verbroken. Toen was het met meer dan 900 kilometer file definitief de drukste ochtendspits van het jaar. De reden voor die zware ochtendspits zijn volgend de ANWB het herfstweer, ongelukken en het verkeersaanbod. Zo gebeurde er onder andere een ongeluk op de A59. Daar is de linkerrijstrook dicht en staat een file van bijna een uur.