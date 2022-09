Oranje Leeuwinnen spelen volgende week in Rat Verlegh Stadion tegen Zambia

BREDA - De Oranje Leeuwinnen komen naar Breda. Op donderdag 6 oktober spelen de Oranje Leeuwinnen in het Rat Verlegh Stadion een oefenwedstrijd tegen de dames van Zambia. De aftrap is om 18:45 uur.

Begin september plaatsten de Leeuwinnen zich voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Zambia plaatste zich in juli voor de eerste keer voor het WK. De laatste keer dat de Oranje tegen Zambia speelde werd met 10-3 gewonnen in de openingswedstrijd van de Olympische Spelen in Japan. Vivianne Miedema scoorde toen vier keer.

Kaartverkoop

De exclusieve kaartverkoop voor Oranje ClubCardhouders voor deze wedstrijd startte op vrijdag 23 september om 12.00 uur. Oranje ClubCardhouders krijgen tien procent korting op een ticket. Maandag 26 september 12.00 uur startte de vrije verkoop. Tickets voor deze wedstrijd zijn verkrijgbaar vanaf 15 euro via de website van de KNVB.

Het is niet de eerste keer dat de Oranje Leeuwinnen naar Breda komen. Zo speelden de dames van Oranje op 5 oktober 2018 in het Rat Verlegh Stadion tegen Denemarken. Die wedstrijd werd gewonnen met 2-0.