Sterk lopersveld bij jubileumeditie Singelloop: ‘Nooit eerder was het vrouwenveld zo sterk’

BREDA - Zondag gaat de Singelloop van start. Op verschillende afstanden gaan sporters die dag een sportieve prestatie leveren. Maar naast veel recreatieve sporters, zijn er opnieuw ook veel topsporters die aan de start zullen verschijnen. Vooral het deelnemersveld van de vrouwen is dit jaar sterk.

Al 35 jaar is Frans Jacobs verantwoordelijk voor het lopersveld van de Bredase Singelloop. Nog nooit werd voor hemde lat zo hoog gelegd als in dit jubileumjaar. Bij de laatste editie (2019) werd bij de vrouwen het parkoersrecord op 1.08.16 gezet. Als je dan in een jaar zit met in augustus een WK en EK en er door corona verschillende lopen van het voorjaar doorgeschoven zijn naar het najaar, dan moeten alle registers opengetrokken worden.

Nooit eerder was het vrouwenveld zo sterk. Het ziet er dan ook naar uit dat het weleens een buitengewoon spannende strijd kan worden, waarbij een Keniaanse overwinning op voorhand geen zekerheid is. Naom Jebet, houdster van het parkoersrecord, zal het o.a. op moeten nemen tegen de Israëlische Selemawit Teferi (p.r. 1.08.29 en onlangs 5e 10.000m EK München), Fridah Ndinda (debuut 1/2 mar.) en Gladys Jemaiyo uit Kenia en de Ethiopische Ayinadis Teshome (p.r. 1.08.18).

Daarnaast zullen Belgische en Nederlandse atleten de strijd met elkaar aangaan. Voor België staan aan de start Hannah Vanderbussche (Belgisch kampioen 1/2 mar.) en Hanne Verbruggen (8e EK marathon München). Zij zullen het moeten opnemen tegen een scala van Nederlandse topatleten met o.a. Ruth van der Meijden (Nederlands kampioen marathon), Jill Holterman, Bo Ummels, Jacelyn Gruppen (2e NK 1/2 mar.), Tirza van der Wolf,Anne Luijten en Jennifer Gulikers.

Mannen

Bij de mannen zullen het voornamelijk de lopers van de Oost Afrikaanse hoogvlaktes zijn die zullen strijden om de podiumplaatsen. Isaac Kipkemboi, Charles Mneria, Enos Kakopil en Vincent Kibet uit Kenia zijn allen in staat om rond het uur te lopen. Zij zullen concurrentie krijgen van de Ethiopiër Gebrie Erkihun Jenberie. De Nederlandse delegatie staat onder aanvoering van de revelatie van het tijdperk na corona de 22-jarige Luuk Maas. Dit jaar is Luuk Nederlands Kampioen geworden op de 10 km en de 1/2 marathon. Hij zal de strijd om het Benelux klassement moeten aanbinden met o.a. Mohamed Ali (2e in 2019), Frank Futselaar (2eNK 10.000m), Stan Niesten (1e NK 10.000m), Filmon Fesfu en Ronald Schroër. Frans Jacobs vindt het ook prachtig dat het grote regionale looptalent Stan Schipperen bij de Bredase Singelloop zijn debuut gaat maken op de 1/2 marathon.