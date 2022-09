Dit is het programma voor de jubileumeditie van de Singelloop

BREDA - Aanstaande zondag is het zo ver: De 35e editie van de Amgen Singelloop Breda. Hieronder lees je hoe laat alle onderdelen van start gaan, en hoe je de binnenstad kan bereiken.

10.45 uur

De Singelloop start met de Albert Heijn Walking & Wheeling. Dit onderdeel is gericht op (sportieve) wandelaars, Nordic Walkers, rolstoelers, wheelers en racerunners.

11.00 uur

De start van de 5 kilometer Kasparov Finance & BI prestatieloop en Van Iersel Luchtman Advocaten Businessrun. De wedstrijd start in 3 groepen; groepen starten om: 11.00 uur, 11.16 uur en 11.32 uur

Tekst gaat verder onder de afbeelding



Het parcours van de 5K - Singelloop

12.15 uur

De start van de10 kilometer Aartsen prestatieloop en Van Iersel Luchtman Advocaten Businessrun. Deze wedstrijd start in 3 groepen; groepen starten om 12.15 uur, 12.31 en 12.47 uur. Het parcours vind je onderaan dit artikel.

14.00 uur

Om 14.00 uur start de halve marathon: De Run2Day halve marathon wedstrijd, Moore DRV halve marathon prestatieloop en de Van Iersel Luchtman Advocaten Businessrun halve marathon



14.59 uur

Ben je benieuwd wie de halve marathon gaat winnen? De finish van de 1e loper van de halve marathon wordt rond 15.00 uur verwacht.

15.20 uur

Huldiging mannen overall, vrouwen overall, Benelux mannen senioren, Benelux vrouwen senioren, mannen masters overall

16.15 uur

Start van de warming-up Kinderhulp Familieloop door het Feestteam. De Kinderhulp Familieloop is een prestatietocht voor het hele gezin.

16.30 uur

De start van de Kinderhulp Familieloop 800 meter

16.40 uur

De start van de Kinderhulp Familieloop 2200 en 3200 meter

Bereikbaarheid

Op zondag 2 oktober is de binnenstad tussen circa 07:00 en 18:00 uur niet of nauwelijks bereikbaar voor voertuigen. Vanaf 06.00 uur wordt begonnen met het afzetten van de binnenstad ter hoogte van de Claudius Prinsenlaan. Om uiterlijk 10.00 uur is de afzetting compleet; tot die tijd kunnen bewoners en ondernemers de binnenstad alleen nog uitrijden via de Lunetstraat of de J.F. Kennedylaan. Vanaf 10.15 uur zijn ook deze kruispunten afgesloten tot 18.00 uur. Daarna is de stad weer normaal bereikbaar. Bewoners van de binnenstad ontvangen een gedetailleerde uitleg in hun brievenbus. De aanwezige voorzieningen, AED punten, toiletten en meer vind je via de toegankelijkheidskaart.



Singelloop. Het parcours van de 10K