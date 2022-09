Weerbericht Breda: ‘Vrijdag wordt de beste dag van de week’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor dinsdag 27 september 2022 en de komende dagen





Dat het weer steeds extremer wordt is nu wel algemeen aanvaard. Maar dat we meteen van het ene extreme naar het andere extreme rollen is iets nieuws van het laatste jaar. Begin september was het staartje van een gortdroge en hete zomer met slechts 153 mm neerslag op 92 dagen tijd. En nu is er vanaf 5 september al 156 mm gevallen op 23 dagen tijd. En er komt nog veel meer regen aan komende dagen. Een lagedrukgebied tussen IJsland en Noorwegen zorgt voor de constante aanvoer van forse buienlijnen. Die worden extra gevoed door een hele koude bovenlucht die over het relatief warme Noordzeewater stroomt.



Dinsdag 27 september 2022

Er trekken talrijke buien over Breda en West-Brabant. Sommige buien zijn hevig en geclusterd. Er kan vandaag lokaal 20 tot 40 mm regen vallen! Later op de dag kan de zon lokaal ook even knipogen. De westenwind is matig met gemiddeld 3 Beaufort. Het wordt niet warmer dan een graad of 12. Koel voor de tijd van het jaar.



Het weer voor de komende dagen

Woensdag 28 september 2022

Het is tijdelijk iets rustiger met de buien in de vroege ochtend. De zon kan er even door komen, maar gaandeweg de dag drijven er nieuwe buien over Brabant heen. De wind waait zwak uit het zuidwesten (2 Beaufort) en draait later op de dag naar noordwest. Het wordt een fractie minder koel met 14 graden.



Donderdag 29 september 2022

Wisselend bewolkt met weinig wind. Er staat hooguit een zwak windje uit het noordoosten. Verder in de loop van de dag kans op een lokale bui. Maximumtemperaturen rond de 14 graden.



Vrijdag 30 september 2022

Vermoedelijk overdag de beste dag van de week. Vrijdag begint met zonneschijn in de ochtend. Gaandeweg de dag neemt de bewolking toe en pas tegen en vooral in de avond en nacht komt er opnieuw een front een sloot met water brengen. De kans wordt dan groot dat de recordnatte september van 2001 met 181 mm wordt gepasseerd. Teller voor deze septembermaand om 10:00 uur dinsdagochtend 156 mm. Verder waait de wind vrijdag eerst zwak uit het zuidwesten met gemiddeld 2 Beaufort, maar neemt later op de dag toe naar matig, gemiddeld 3 of 4 Beaufort. Met ongeveer 16 graden is het wel iets zachter.



Zo was het weer maandag 26 september 2022

Maximumtemperatuur: 12,7 graden

Minimumtemperatuur: 10,6 graden

Neerslag: 15,0 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld dinsdag 27 september 2022 om 11:00 uur