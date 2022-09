Na regen kwam de welverdiende zonneschijn tijdens het Circus Festival Breda

BREDA - Afgelopen weekend was het Circus Festival Breda op Stek, Belcrum Beach en bij de Electron. Nadat de eerste dag letterlijk in het water was gevallen, was de zonnige en druk bezochte zondag een memorabele en mooie afsluiting van het circus weekend. In totaal trok het festival meer dan 2500 bezoekers.

De verraste kindergezichtjes en de vele, blije bezoekers maakte de tweede editie van het festival tot een groot succes. Alle acts werden druk bezocht en veel voorstellingen waren uitverkocht, laat de organisatie weten. Op verschillende locaties op het festival was er bijzonder straattheater en muziek te zien die met veel spanning en plezier aanschouwd werd door de bezoekers. De kers op de taart was de avondvoorstelling van headliner ‘Sawdust Symphony’ die te zien was op zowel de zaterdag en de zondag. Deze heren uit Duitsland creëerden met hun show een groot wauw-effect en gaven het publiek een onvergetelijke ervaring mee.

“We willen graag de culturele broedplaats Electron hiervoor bedanken”, laat de organisatie van het circusfestival weten. “Die stelde vanwege de regenachtige weersvoorspellingen hun ontmoetings- en presentatieruimte ter beschikking, zodat de voorstellingen gelukkig door konden gaan. Er werd met man en macht hard gewerkt om alle aanpassingen nog op tijd voor het te festival af te krijgen.”

Verder bedankt de organisatie de gemeente Breda, het Prins Bernard cultuurfonds, Vrienden voor de Podiumkunsten, alle vrijwilligers, artiesten en bezoekers.