‘Cyber Ambassadeurs Breda’ genomineerd voor Hein Roethofprijs

BREDA - Het project ‘Cyber Ambassadeurs Breda’ is genomineerd voor de Hein Roethofprijs 2022. Deze prijs wordt uitgereikt aan een organisatie of samenwerkingsverband dat zich op een verfrissende en doeltreffende manier richt op een probleem dat de sociale veiligheid bedreigt.

In 1987 werd door het ministerie van Justitie de Hein Roethofprijs in het leven geroepen om bekendheid te geven aan succesvolle projecten die te maken hebben met preventie van criminaliteit. De Hein Roethofprijs wordt om de 2 jaar uitgereikt aan een organisatie of samenwerkingsverband dat zich op een innovatieve, creatieve en effectieve manier richt op een probleem dat de sociale veiligheid bedreigt.

De laatste uitreiking was in 2019, door corona is het een jaar doorgeschoven. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid (het CCV) organiseert de prijs. Op 31 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking in het koetshuis van kasteel De Haar in het Utrechtse Haarzuilens. De winnaar ontvangt dan een bedrag van 20.000 euro om het project te versterken en een kunstwerk van kunstenaar Jan Ketelaar.

Cyber Ambassadeurs Breda

De Cyber Ambassadeurs uit Breda zijn bewoners die als vrijwilliger hun buurtgenoten informeren over online veiligheid. Ze verspreiden folders, organiseren cyberinformatieavonden of bedenken andere manieren om de kans op slachtofferschap in hun omgeving te verkleinen. Met eenvoudige tips voor online veiligheid. Deze vrijwilligers volgen een opleidingstraject dat is samengesteld door de Avans Hogeschool, de politie en de gemeente.

Kennis, alertheid en openheid, zijn belangrijke schakels om deze oprukkende vorm van criminaliteit aan te pakken, bedachten een medewerker van de gemeente Breda en een politieman. Met eenvoudige tips voor online veiligheid. Van daaruit ontstond de samenwerking. In 2019 is de eerste lichting Cyber Ambassadeurs opgeleid. Deze mensen worden digitaal weerbaar gemaakt en zij helpen anderen in hun omgeving aan meer kennis, bewustzijn en handigheid, om zo de digitale veiligheid in Breda te vergroten. De trainers van de Cyber Ambassadeurs blijven langdurig als vraagbaak betrokken.