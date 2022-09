Burgemeester Depla sluit sportschool en horecagelegenheid na explosies

BREDA - Burgemeester Depla heeft de sportschool en horecagelegenheid, waar in de nacht van maandag op dinsdag explosies waren, gesloten. Dit deed hij op last van de Wet Openbare Orde en Veiligheid. De panden maken deel uit van een politieonderzoek. De politie is druk doende met dat onderzoek.

Burgemeester Paul Depla: “Het is zeer zorgelijk wat gister nacht is gebeurd. Dit is een vorm van excessief geweld dat verband lijkt te houden met ondermijnende criminaliteit. Op deze manier komt dat heel dichtbij, bij de plek waar mensen wonen en werken. We nemen dit daarom hoog op. Waar we maatregelen kunnen nemen om de veiligheid en openbare orde te bewaren, zal ik dat zeker doen.”

Preventieve maatregelen

Zolang het onderzoek loopt, volgen politie en gemeente de situatie nauwgezet. Er is ook besloten tijdelijk extra surveillance in te zetten bij de panden en er komt een mobiele camera te staan aan de Belcrumweg. Deze twee maatregelen worden preventief ingezet en kunnen helpen om nieuwe incidenten te voorkomen. Als er onverhoopt toch iets gebeurt dan helpt de camera bij de opsporing van verdachten. Zodra het politieonderzoek is afgerond, wordt bekeken of het nodig is om de periode van de maatregelen te verlengen.

Bespreek zorgen en meld tips

Het is belangrijk voor omwonenden om hun zorgen te delen. Dat kan bijvoorbeeld bij Slachtofferhulp; gratis te bereiken via 0800-6134 of 06-39272687. Ze kunnen ook contact zoeken met de wijkagent of de wijkboa.

Het onderzoeksteam van de politie doet er alles aan om deze zaak op te lossen. Tips die het onderzoek verder kunnen helpen kunnen gemeld worden bij de politie via 0900-8844 of per WhatsApp 06 - 12 20 70 06. Of bij Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.