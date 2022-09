Autorijschool Herba stopt na 57 jaar: ‘Altijd enorm genoten van rijles geven’

RIJSBERGEN/BREDA - Het is aftellen voor Corné en José Hereijgers. Deze vrijdag legt hun laatste leerling het autorijexamen af en dan ook valt na 57 jaar het doek voor autorijschool Herba. “Rijles geven verveelt nooit. We hebben er altijd enorm van genoten.”

Corné heeft 44 jaren als rijinstructeur op de teller staan, voor José zijn er dat 35. In 57 jaar tijd leverde autorijschool Herba ruim 5.000 geslaagde leerlingen af, waarbij meer dan zestig lesauto’s werden versleten. Negentig procent van de leerlingen was afkomstig uit Rijsbergen en Breda. Van sommige families hebben drie verschillende generaties bij Herba gelest. Tot zover de door Corné keurig bijgehouden cijfers en statistieken.

Zijn ouders, vader Janus Hereijgers uit Effen moeder Mieke Bastiaansen uit Rijsbergen, startten de autorijschool op precies dezelfde locatie als waar Herba (een combinatie van hun achternamen) nu nog altijd is gevestigd: de Rijsbergseweg in Effen. “Mijn vader werkte eerder op de veiling in Effen. De autorijschool bleek een gat in de markt. Iedereen uit de omgeving kwam bij hem lessen.” Zelf startte Corné in 1979, op 19-jarige leeftijd, al als rijinstructeur. “Na de mavo ging ik naar de middelbare detailhandelschool, maar die heb ik niet afgemaakt. Ik was school beu en koos ervoor om rijinstructeur te worden. Toen ik begon kon ik mijn eigen vrienden klaarstomen voor het rijbewijs.”

Eigen tijd indelen

Zijn jeugdige leeftijd bleek geen enkele belemmering. “Vooral de meiden vonden het wel leuk, zo’n jonge rijinstructeur voor de deur,” vertelt een lachende José. Zelf begon ze in 1987 met het geven van autorijlessen. “We zijn jong getrouwd, toen we twintig waren zaten we al bij de bank voor een hypotheek. Ik werkte als directiesecretaresse in het Laurens Ziekenhuis in Breda tot de komst van ons eerste kind. Toen ons tweede kind zich aankondigde, heb ik op aanraden van mijn schoonvader mijn rijinstructeurpapieren gehaald. Hoogzwanger heb ik de opleiding afgerond. Het geven van rijlessen vond ik gelijk hartstikke leuk. Het voordeel was bovendien dat ik mijn eigen tijd kon gaan indelen. We hebben vier kinderen. Ik kon ze gewoon naar de basisschool brengen en weer ophalen. Elke maaltijd waren we met het hele gezin samen, ook al maakten we lange dagen.” Corné vult aan: “We hebben ook vroeg besloten om het werk met zijn tweeën te doen, dus zonder personeel. Dit had bovendien als voordeel dat we al onze leerlingen een heel persoonlijke begeleiding konden bieden. Dat zorgde ook voor een band.”

Mannenwereld

Dat laatste wordt door José beaamd. “Soms was je net een maatschappelijk werker. Soms merkte ik bijvoorbeeld dat een leerling ergens mee zat. Dan zette ik gewoon even de auto aan de kant om hem of haar zijn verhaal te laten doen. Dat lucht op. Daarna kan die persoon ook weer verder. Misschien dat aan een vrouw toch gemakkelijker iets verteld wordt. Autorijden is toch een beetje een mannenwereld.” Het mooiste van autorijlessen geven? “Dat is wanneer ‘probleemleerlingen’ die veel lessen nodig uiteindelijk hun rijbewijs halen,” vindt Corné.

Kleinkinderen

Hun kinderen hebben nooit echt interesse gehad om autorijschool Herba voort te zetten, weten Corné en José. “Ze hebben allemaal een hbo-opleiding gedaan en zijn verschillende kanten opgedaan. Volgens de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen moeten rijinstructeurs om de vijf jaar examen afleggen om hun bevoegdheid te houden. Vijf jaar geleden hebben we besloten dat het voor ons de laatste keer was. We zijn dus al een tijdje aan het toewerken naar het einde van ons bedrijf.” Bang voor het ‘zwarte gat’ is het tweetal niet. “In de coronatijd hebben we noodgedwongen een tijdje geen rijles kunnen geven, maar we kunnen ons prima vermaken,” vertelt José. “Straks passen we op dinsdag en woensdag op onze kleinkinderen. Daarnaast wandelen en fietsen we veel. Corné is op zondag grensrechter bij VVR en doet aan hardlopen. We gaan ons zeker niet vervelen.”