De band tussen Soufiane en André: ‘Wat er ook gebeurt, we doen dit samen’

BREDA - In de rubriek Held van de Maand zetten we mensen in de schijnwerpers die zich langdurig onbetaald hebben ingezet. Deze keer is dat supermarktmanager André Boersma (51). Vorige week ontving hij samen met Soufiane Elazizi (24) de Bredase Vredesprijs. Soufiane was in mei 2021 al Held van Breda. André helpt Soufiane privé én met de stichting DoesSouf. Deze stichting zorgt voor ‘klein geluk’ en zet nu een inclusieve speeltuin op in Hoge Vucht.

Soufiane Elazizi werkte via een leer-werktraject bij een supermarkt, toen bleek dat hij een erfelijke zenuwziekte had, waaraan ook zijn vader, zus en ooms waren gestorven. Dat hakte erin bij zijn baas André, een jongen van achttien die gaat overlijden. “Wat wil je nog doen?” vroeg hij. Souf wilde zijn moeder trots maken, een diploma halen en hij had ook een bucketlist. “Wat er ook gebeurt, we gaan dit samen doen”, reageerde André direct. Hij gaf hem een vast contract en via de actie #DoesSouf zamelde hij geld in.

Klein Geluk

Van de eerste donaties maakte Soufiane onder andere een parachutesprong, een bucketlistwens. Er was ook nog dertigduizend euro over voor onderzoek naar zijn ziekte, SCA-type 2. Daarna zei Soufiane: “Ik heb niks nodig, ik heb alles al. Het liefst geef ik het geld weg.” André zorgde dat de rest werd besteed aan ‘klein geluk’. Je kunt voor iemand die dat echt nodig heeft, bijvoorbeeld een uitstapje of een wasdroger aanvragen tot een bedrag van 250 euro. André: “Toen Soufiane in de uitzending bij Humberto Tan kwam, liepen de donaties op tot twee ton. De stichting is opgezet voor het beheer van dat enorme bedrag.”

Achteruitgang

“Ondertussen is het al zes jaar gelden dat bij Soufiane SCA-type 2 werd vastgesteld, terwijl patiënten gemiddeld vijf jaar blijven leven na hun diagnose. Ik zie hem maandelijks achteruitgaan. Dat is iedere keer weer schrikken. Daarom waak ik ook een beetje over zijn agenda en zorg ik dat hij niet te veel doet voor de stichting. Qua werk is Souf inmiddels afgekeurd.

We spreken elkaar heel vaak, appen veel. Dat geeft me energie. Van lieverlee groeiden we naar elkaar toe. Soufiane noemt me zijn tweede vader. Voor mij voelt het ook zo, Souf is mijn bonuszoon.”

Voort-leven

Om Soufianes gedachtengoed te laten voortleven is stichting DoesSouf nu bezig met een inclusieve speeltuin, waar ook kinderen met een beperking kunnen spelen. “Het speelterrein staat in de Hoge Vucht. Nadat de gemeente Breda de plek heeft opgeknapt, plaatst DoesSouf speeltoestellen die speciaal zijn gemaakt voor kinderen met een beperking. Zo kunnen kinderen met en zonder beperking samen spelen. Souf is er straks niet meer, maar dit blijft.”

“Verder is het vooral kijken wat er nog wél kan. Zelf ben ik blij als Soufiane mobiel blijft en niet in een isolement raakt. Maar van een bakfiets overstappen op een scootmobiel was voor hém echt een teleurstelling. Toen lieten we ’t ding bestickeren met zijn eigen logo. En sindsdien rijdt hij toch trots in rond zijn SoufMobiel!”

Doneren

Wil jij doneren of ‘klein geluk’ aanvragen? Kijk op www.doessouf.nl. Wil je meer weten over André Boersma of andere helden? Ga dan naar www.heldenvanbreda.nl.