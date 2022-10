Een maand lang staat geschiedenis in de spotlight: ‘We willen mensen enthousiasmeren’

BREDA - Afgelopen weekend was het zo ver: De start van de Bredase maand van de geschiedenis. Onder het motto ‘Ontdek gisteren, begrijp vandaag’ hebben Stadsarchief Breda, Stedelijk Museum Breda en de Nieuwe Veste samen met meer dan twintig andere partners de handen ineen geslagen om geschiedenis in de spotlight te zetten. “We willen ons enthousiasme over geschiedenis delen”, legt Joris Verhoeven van het Stadsarchief uit.

Als Joris Verhoeven iemand een rondleiding geeft door het stadsarchief, krijgt hij bijna altijd verbaasde en enthousiaste reacties. “Mensen denken bij het stadsarchief snel dat het stoffig is. Maar dat is het totaal niet. Die verbazing en dat enthousiasme over hoe leuk geschiedenis is, willen we tijdens de Bredase maand van de geschiedenis met heel de stad en de dorpen delen.”



Wanneer Verhoeven over ‘we’ spreekt, bedoeld hij niet alleen partners Stadsarchief Breda, de Nieuwe Veste en Stedelijk Museum Breda, maar alle meer dan twintig deelnemers die activiteiten organiseren rondom de maand.

Rampen

Het thema van de landelijke Maand van de Geschiedenis is ‘Wat een ramp!’. En dat thema staat dan ook in de Bredase maand van de geschiedenis centraal. “Een ramp kent vele verschijningsvormen. In Breda werden we gechanteerd door brandbrieven en blusten we in de 16e eeuw meerdere stadsbranden waarbij een groot deel van de stad in vlammen op ging. Ook kijken we naar de rampen die nootmuskaat en de Vrede van Breda veroorzaakten en horen we ook hoe we rampen proberen te voorkomen”, legt Verhoeven uit.

Voor Verhoeven is de Maand van de Bredase geschiedenis geslaagd als de activiteiten goed bezocht worden, en de naamsbekendheid van het evenement weer verder wordt vergroot. “Er is echt genoeg interesse voor geschiedenis. Dat zie je bijvoorbeeld wel bij de populariteit van een programma als ‘Het verhaal van Nederland’. De maand van de Bredase geschiedenis moet komende jaren steeds meer groeien, en echt vaste prik worden voor mensen.”