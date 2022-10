Weer een gebroken hart: De debuutdichtbundel van Elmay is een ode aan liefdesverdriet

BREDA - Vorig jaar had Elmay Claassen (29) uit Breda ‘voor de zoveelste keer’ last van een gebroken hart. Een pijnlijke situatie, maar dat verdriet heeft inmiddels een positieve draai gekregen. Het inspireerde haar tot het schrijven van haar eerste dichtbundel met de titel Duizend stukjes liefde. “Het is als het ware een ode aan liefdesverdriet.”

Elmay timmert nu een paar jaar aan de weg als dichter. Dit voorjaar werd ze nog genomineerd voor de AMAI award, een prestigieuze prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste dichters op Instagram. De bundel wordt uitgegeven in eigen beheer. Elmay heeft de investering - 7500 euro - opgehaald door middel van een crowdfunding via het platform Voordekunst.



Een ode aan liefdesverdriet

De bundel bevat poëzie en proza en bestaat uit vier hoofdstukken: Breken, Verdwalen, Helen en Leven. De woorden worden ondersteund door visuele poëzie die Elmay maakte in samenwerking met beeldmaker Nikki van de Poel. Er komen zeer persoonlijke thema’s aan bod, zoals liefdesverdriet, de zoektocht naar jezelf en zelfliefde. Elmay: “Ik vind dat we onszelf vaak te weinig tijd geven om te rouwen om een verbroken relatie. Deze bundel is als het ware een ode aan liefdesverdriet. Ik dacht tot een jaar geleden dat het de bedoeling was om maar zo snel mogelijk over verdriet heen te stappen, terwijl er eigenlijk zoveel van te leren valt. De liefde is onze grootste spiegel, maar dan moet je daar wel in durven kijken.”

Lancering

Duizend stukjes liefde is al te bestellen via de webshop van Elmay. De mensen die de crowdfunding gesteund hebben, ontvangen als eerste hun exemplaar. De eerste bundels worden op 3 oktober bezorgd. Vervolgens zal de bundel bij een aantal concept stores verkrijgbaar zijn, waaronder bij De Nieuwe Winkel in Breda. Daar vindt in de eerste week van oktober ook een ‘bundel borrel’ plaats.

Poëzie video

Het was Elmay’s grote droom om een eigen dichtbundel uit te geven en dat is nu gelukt, maar daar stopt het niet. Deze week publiceerde ze ook haar eerste poëzie video genaamd Nu weet ik het. Ook die werd gemaakt in samenwerking met Nikki van de Poel. Elmay: “Het is het kleine zusje van de dichtbundel. Ik weet zeker weet dat hij mensen in het hart zal raken. Op die manier hoop ik nog meer mensen te bereiken met mijn boodschap.”