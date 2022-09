Weerbericht Breda: ‘Zaterdag buien, zondag wolkenvelden’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdagmiddag 30 september en de komende dagen.

Een lagedrukgebied bij IJsland stuurt vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag een frontale storing over onze streken. Zaterdag overdag wordt ze gevolgd door een buienlijn. Vrijdagmiddag profiteren we nog van een zwakke rug van hoge luchtdruk.



Vrijdag 30 september

Na een frisse start met veel zon in de ochtenduren, hebben zich nu stapelwolken gevormd. Ze schuiven soms even voor de zon. Maar later op de middag maken ze plaats voor de frontale bewolking waaruit vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag regen gaat vallen. De zuidwestenwind is matig met 3 of 4 Beaufort. Met de komst van het front zal ze in kracht toenemen met lichte windstoten. Maxima rond 17 graden.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 1 oktober 2022

De regen trekt naar het oosten weg gevolgd door een wisselende bewolking met wat zon en een lokale bui. De westenwind waait matig en het wordt opnieuw een graad of 17.



Zondag 2 oktober 2022

Een nieuwe frontale storing trekt over het noorden van Frankrijk. Dat brengt wolkenvelden met zich mee, maar het blijft waarschijnlijk meestal droog. Op een lokaal spatje regen na. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind (2 tot 3 Beaufort). Maximumtemperaturen rond de 16 graden.



Maandag 3 oktober 2022

Een hogedrukgebied bouwt zich op boven onze omgeving en gaat enkele dagen voor rustig najaarsweer zorgen. Na lokale ochtendmist komt de zon er door en wordt het lokaal 18 tot 19 graden. De wind is heel zwak en veranderlijk, met een voorkeur voor noordwest.



Zo was het weer donderdag 29 september 2022

Maximumtemperatuur: 16,2 graden

Minimumtemperatuur: 4,1 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 30 september 2022 om 13:00 uur