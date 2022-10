Geen alternatieve Singelloop of annulering: Eindelijk gaat de Singelloop weer door

BREDA - Eindelijk is het voor hardloopliefhebbers zo ver: De 35e editie van de Bredase Singelloop vindt vandaag plaats. En dat heeft even geduurd. Door de coronamaatregelen kon de Singelloop in 2020 alleen in alternatieve vorm doorgaan. En in 2021 werd het evenement helemaal geannuleerd.

2019: Regen

In 2019 werd de Singelloop als vanouds georganiseerd. Toen zat het weer echter niet mee. Hardlopers en toeschouwers moesten stromende regen trotseren tijdens de zeer natte editie van 2019.

In 2019 viel er veel regen tijdens de Singelloop. Foto: Wesley van der Linde

2020: Alternatieve editie

In 2020 koos de organisatie van de Singelloop voor een alternatieve editie. ‘Niet massaal samen, wel samen massaal’, was toen het motto. De basis van het Bredase alternatief was een start en finish vanuit huis. Het werd een (hard)loopevenement op een zelfgekozen plaats en een tijdstip naar keuze. Geen groot georganiseerd evenement, maar gewoon in je eigen buurt of woonplaats. Deelnemers liepen hun eigen rondje en via een GPS-gestuurde app werden de gelopen afstand en tussentijden geregistreerd.

2021: Annulering

In 2021 ging de Singelloop niet door. De organisatie besloot dat het bij één alternatieve editie zou blijven. “Een nieuw initiatief gaat nooit meer zo goed worden als het eerste alternatief van vorig jaar”, was toen het idee. De organisatie hoopte dat het grote hardloopevenement gewoon zonder maatregelen zou kunnen plaatsvinden, maar dat bleek niet het geval. Daarom werd het hele evenement geannuleerd.

2022: Jubileum

Twee jaar lang moest de Singelloop dus wachten om het jubileum van 35 jaar bestaan te kunnen vieren. En vandaag is het eindelijk zo ver. Het gehele programma lees je hier.