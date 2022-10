Auto komt in het water terecht bij de Westerhagelaan de inzittenden ontbreken

BREDA - Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag uit de bocht gevlogen op de Westerhagelaan. De auto is vervolgens in het water langs de weg terechtgekomen. De inzittenden van het voertuig zijn er na het ongeluk vandoor gegaan.

Het ongeluk heeft zich ergens in de nacht van vrijdag op zaterdag afgespeeld maar werd pas vanochtend rond 10:30 uur gemeld bij de politie. Volgens de politie is de auto waarschijnlijk uit de bocht gevolgen en vervolgens in het water terechtgekomen. Hierbij werd een brug die over het water naar een hoogspanningsmast liep totaal verwoest. Toen de politie en brandweer ter plaatse kwamen waren er geen inzittende in of bij het voertuig. Wel heeft de politie reden om te geloven dat het om meerdere inzittende ging. Het voertuig in ondertussen afgevoerd.