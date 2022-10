K3 komt naar het Chassé Theater: ‘Het was veel studeren om alle choreografieën te leren’

BREDA - De liedjes van K3 zijn inmiddels niet meer weg te denken uit ons muzikaal geheugen. Kinderen genieten er met volle teugen van maar dat geldt ook voor de ouders en grootouders die meekomen. En eind december zijn de dames in het Chassé Theater te zien. Daar sluiten ze hun Nederlandse tournee af. Voor Julia is het haar eerste tournee als het nieuwe lid van K3. “Voor mij was het veel studeren om alle nummers te kennen maar ook alle choreografieën”, vertelt ze.

Na een uitgebreide tour door België, is K3 nu in Nederland. En daarbij wordt Breda niet overgeslagen. In december komen de dames met de show ‘Kom erbij’ naar Breda. Voor Julia - die begin dit jaar via een televisiewedstrijd aan K3 is toegevoegd - was het even wennen. “Voor mij was het veel studeren om alle nummers te kennen maar ook alle choreografieën”, vertelt Julia. Maar inmiddels zit het er ook bij Julia er goed in en doet ze niet voor Marthe en Hanne onder. “De show staat een beetje in het teken van de komst van Julia”, vertelt Hanne. “We spelen een scène dat we iets moeten regelen en vragen ons de hele tijd af waar Julia is. Als ze dan ‘eindelijk’ verschijnt, barst het feest los.”

Voor de nieuwe show moesten ze een selectie maken uit honderden K3 nummers. “Je gaat dan bijvoorbeeld kijken wat goed in een medley past. Uiteindelijk brengen we in totaal 17 nummers. Hart verloren en Frans liedje zitten er in ieder geval in”, verklapt Marthe.

Hard werken

Voor de dames van K3 is het op en top genieten maar ook heel hard werken. “De show doen we natuurlijk niet alleen, maar met een heel groot team en een danscrew. Er wordt heel hard aan gewerkt om alles soepel te laten verlopen”, zegt Marthe. “De samenstelling van K3 is door de jaren heen misschien wel veranderd maar dat geldt niet voor de liedjesschrijvers. Die zorgen al jaren voor het K3 geluid.”

Behalve hard werken in de voorbereiding moeten de dames op het toneel ook regelmatig een stapje extra zetten. “Het gebeurt vooral met de ochtendshows wel dat de zaal nog op gang moet komen. Dan moet je net iets harder je best doen. Ook zien we dat de kinderen in Vlaanderen wat meer verlegen zijn dan de Nederlandse kinderen. Maar kinderen zijn een enorm dankbaar publiek en het is geweldig als iedereen lekker meedanst. Het is ook echt een familiegebeuren want ook de ouders genieten enorm”, zegt Hanne.

Julia geniet enorm van de tournee. “Het was best wel spannend want je komt toch in een groep met twee dames die elkaar al door en door kennen. Inmiddels voel ik me enorm thuis. Ik hoefde ook niet lang na te denken om aan de wedstrijd voor de nieuwe K3 mee te doen. Het is echt wat voor mij en dat zeiden mijn vrienden en familie ook.”

De K3 show Kom erbij is van 24 september tot en met 27 december te zien in de grote Nederlandse theaters. Op 26 en 27 december komt K3 naar het Chassé Theater in Breda. Kijk voor meer info en kaarten op k3concert.nl.